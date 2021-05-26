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Состояние здоровья украинского политзаключенного Марченко ухудшается – Денисова

26 мая, 17:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Александру Марченко в течение месяца не проводят необходимый квалифицированный медосмотр, сообщила омбудсмен

Состояние здоровья украинца Александра Марченко, который отбывает наказание в российской тюрьме по обвинению якобы в шпионаже, ухудшается – он нуждается в гормональной терапии из-за удаления щитовидной железы.

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Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

"Несмотря на то, что родные и адвокаты передают необходимые медпрепараты, администрация исправительного учреждения Александру их не предоставляет", – сообщила Денисова.

Она отметила, что политзаключенному в течение месяца не проводят необходимый квалифицированный медосмотр, что уже привело к значительному ухудшению состояния здоровья.

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Дезинфекция от коронавируса. REUTERS/Ann Wang

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием провести медобследование и предоставить Марченко необходимые препараты, а также проверить правомерность помещения его в ШИЗО.

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"Призываю международное сообщество усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех пленников Кремля", – добавила Денисова.

Также недавно Денисова сообщила, что украинский политзаключенный Валентин Выговский, который 7-й год находится в незаконном заключении в РФ, намерен объявить голодовку.

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