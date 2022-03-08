Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Сотни кошек и собак теперь без дома: как волонтеры в Днепропетровской области спасают животных (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Неравнодушные люди даже организовали приют для бездомных животных в съемном доме
Волонтеры спасают животных.
Волонтеры спасают животных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотни домашних любимцев остаются бездомными. Война заставляет горожан, которые выезжают из домов, в западные регионы или за границу оставлять своих животных дома или просто бросают их на улице.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Четырехногих, ставших не нужными для хозяев, с каждым днем становится все больше. Чтобы животные не стали бездомными, волонтеры Днепропетровщины уже арендовали дом. И хоть в приюте уже более 80 пушистых – волонтеры уверяют, готовы приютить каждого четвероногого – единственное просят небезразличных помогать с кормом.

"Мы буквально через минуту успели его вывезти оттуда и вот он очень боится. Он жил в квартире, он не гулял. И для него вот это все очень страшно", – рассказала Елена Русина, основательница приюта для животных.

Как подготовить животное, если придется быстро покинуть дом

1. Заранее подготовьте записки с вашим адресом. Конечно, лучше, если есть брелки на поводках с вашим телефоном и прозвище питомца.

Реклама

Но в экстренной ситуации, для покоя, свой номер телефона можно записать на бумаге и хорошо прикрепить.

Для кошек записку можно прикрепить в переносной корзине.

2. Если вы в укрытии, то даже самый коммуникабельный кот имеет оставаться в клетке, которую можно прикрыть пледом с одной стороны.

Реклама

3. Часто питомцы привыкают к своей посуде и отказываются есть и пить из другой. Поэтому их миски для питья и корма тоже важно не забыть.

4. Заранее корм, вода и лекарства, если животное в них нуждается, должны быть составлены в одном месте.

5. Сократить стресс помогут любимые игрушки животных. Если они не громоздки, их тоже нужно взять с собой.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день тринадцатый. Оккупанты готовятся к штурму Киева, а РФ ждет дефолт – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять