Сотни кошек и собак теперь без дома: как волонтеры в Днепропетровской области спасают животных (видео)

Неравнодушные люди даже организовали приют для бездомных животных в съемном доме

Волонтеры спасают животных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотни домашних любимцев остаются бездомными. Война заставляет горожан, которые выезжают из домов, в западные регионы или за границу оставлять своих животных дома или просто бросают их на улице.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Четырехногих, ставших не нужными для хозяев, с каждым днем становится все больше. Чтобы животные не стали бездомными, волонтеры Днепропетровщины уже арендовали дом. И хоть в приюте уже более 80 пушистых – волонтеры уверяют, готовы приютить каждого четвероногого – единственное просят небезразличных помогать с кормом.

"Мы буквально через минуту успели его вывезти оттуда и вот он очень боится. Он жил в квартире, он не гулял. И для него вот это все очень страшно", – рассказала Елена Русина, основательница приюта для животных.

Как подготовить животное, если придется быстро покинуть дом

1. Заранее подготовьте записки с вашим адресом. Конечно, лучше, если есть брелки на поводках с вашим телефоном и прозвище питомца.

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Но в экстренной ситуации, для покоя, свой номер телефона можно записать на бумаге и хорошо прикрепить.

Для кошек записку можно прикрепить в переносной корзине.

2. Если вы в укрытии, то даже самый коммуникабельный кот имеет оставаться в клетке, которую можно прикрыть пледом с одной стороны.

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3. Часто питомцы привыкают к своей посуде и отказываются есть и пить из другой. Поэтому их миски для питья и корма тоже важно не забыть.

4. Заранее корм, вода и лекарства, если животное в них нуждается, должны быть составлены в одном месте.

5. Сократить стресс помогут любимые игрушки животных. Если они не громоздки, их тоже нужно взять с собой.

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