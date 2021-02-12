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Сотни пробирок с кровью и бахилы: в двух областях Украины обнаружили тонны медотходов

12 февраля, 14:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы провели обыски в складских помещениях

На территории Киевской и Николаевской областей полиция выявила несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 11 февраля копы провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат.

В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

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"Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, которые не подлежат дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Однако установлено, что предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

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Следователи начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Также будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ст.325 УК Украины).

Внеплановые проверки пройдут на субъектах хозяйствования, которые вывозят и утилизируют медмусор. В прошлом году в Украине образовалось около 100 тысяч тонн медотходов.

Ранее мы сообщали, что в Новомосковске Днепропетровской области обнаружили свалку из медицинских отходов с десятками тысяч шприцев с иглами.

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Также напомним, под Львовом на куче строительного мусора нашли сотни пробирок с кровью и личными данными пациентов.

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