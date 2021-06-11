Сотрудничество Украины и НАТО будет усилено в ближайшее время – спецпредставитель Альянса

В то же время Аппатурай отметил, что к членству в НАТО нет коротких путей – каждый претендент должен провести ряд реформ

Сотрудничество Украины и НАТО будет усилено в ближайшие месяцы – лидеры Североатлантического альянса заявят об этом во время саммита на следующей неделе.

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Об этом завил спецпредставитель Генсека НАТО по политическим отношениям и безопасности Джеймс Аппатурай во время Киевского форума по безопасности.

"Двери НАТО остаются открытыми. Партнеры верны решению Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами Альянса",– подчеркнул он.

В то же время Аппатурай отметил, что к членству в НАТО нет коротких путей – каждый претендент должен провести ряд реформ.

"Каждый потенциальный член Альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но и верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации. Это то, чего украинцы всех поколений ждут от лидеров государства", – подчеркнул представитель организации.

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Напомним, ранее бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что если бы Украина еще в 2008 году стала членом НАТО, то Россия никогда не напала бы на нашу страну и на оккупировала Крым.