Совершенно невероятное событие – посол Франции о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС

Украина присоединится к Евросоюзу совершенно новой страной. Еще несколько месяцев назад никто даже не мог ожидать, что она получит статус кандидата в члены Европейского Союза.
Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Совершенно невероятное событие, которого никто не мог ожидать несколько месяцев назад. За 4 месяца мы смогли как Евросоюз из 27 государств-членов поддержать единственное решение о предоставлении этого статуса Украине", – сказал он.
Дипломат отметил, что Украина "абсолютно заслуживает такой поддержки, такой симпатии со стороны Евросоюза".
"Но просто если задуматься об этом, этот шаг чрезвычайно невероятен, чрезвычайно значим", – подчеркнул посол.
Этьен де Понсен добавил, что на его памяти "это беспрецедентный случай, когда Евросоюз принимает столь чрезвычайно важное решение настолько быстро".
Он также отметил, что путь к полноправному членству Украины будет длительным, но успешным.
"Украина, которая присоединится в конце концов к Евросоюзу, будет другой, будет совершенно новой. С украинской стороны нужно задуматься о реформах, реализовывать их достойно, в долгосрочной перспективе. И я уверен, что все получится", – подчеркнул посол.
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