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Совещание фракций в Раде: о чем договорились депутаты

28 ноября, 15:33

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Относительно КСУ пока еще продолжаются консультации, заявил Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время совещания фракций Верховной рады рассматривали такие вопросы: КСУ, НАБУ, бюджет, локдаун, е-декларирование.

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Об этом он сообщил на брифинге.

О чем договорились депутаты:

  • КСУ. Пока еще продолжаются консультации.

"А по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о том, решение КСУ должны приниматься двумя третями состава", – сказал он.

  • НАБУ. Депутаты согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Бюджет 2021. Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.
  • Локдаун. Рада намерена на следующей недели заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности "карантина выходного дня".
  • Законопроект о возобновлении е-декларирования. Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования на следующей неделе. При этом на вопрос, какой именно будет эта версия, Арахамия уточнил, что консенсус между фракциями будет найден до понедельника.

Ранее стало известно, что Верховная Рада в декабре примет государственный бюджет Украины на следующий год.

Напомним, на рассмотрение Верховной Рады остались три законопроекта, касающиеся Конституционного суда Украины.

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бюджет Верховная Рада НАБУ Давид Арахамия
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