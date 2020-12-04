Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: названа причина

Конкретной даты, когда состоится Совет ассоциации Украина-ЕС , нет

Украина и Евросоюз договорились провести заседание Совета ассоциации с физическим участием делегаций в феврале 2021 года.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает пресс-служба правительственного портала.

По ее словам, Совет ассоциации не хотят проводить в онлайн формате, однако локдаун в Брюсселе не позволяет провести встречу 8 декабря.

"… мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились сохранять диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", – заявила Стефанишина.

Она также добавила, что конкретная дата станет известно после переговоров с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи на следующей неделе.

На Совет ассоциации вынесут вопросы об оценке результатов реализации соглашения, его обновления, подписание договора об общем авиационном пространстве и так далее.

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Ранее мы сообщали, что Евросоюз доволен реформами в Украине. Комиссия отметила прогресс реформ в сфере соблюдения интеллектуальных прав, стандартизации и технических регламентов, в аграрной отрасли и банковском деле.

Также напомним, вступление Украины в Евросоюз поддерживает большинство европейцев. Среди стран исследования самая высокая поддержка зафиксирована в Польше (69,5%) и Италии (61,6%), в Германии и Франции членство Украины в ЕС поддерживают менее половины опрошенных – 47% и 42,6% соответственно.

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