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Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

4 марта, 15:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

Из санкционного списка вывели двух человек

В четверг, 4 мaрта, Евросоюз продлил санкции против Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

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Об этом сообщает Совет ЕС.

"Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов, направленное против 7 лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств", – говорится в сообщении.

Отметим, что из санкционного списка вывели бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Напомним, после бегства Януковича и ряда приближенных к нему чиновников из Украины в 2014 году ЕС ввел против них санкции, заморозив их активы и запретив им въезжать в страны сообщества. С тех пор санкции ежегодно продлевались,не стал исключением и 2020 год.

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Мы также писали, что в январе следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурорасообщили Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене.

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ЕС Виктор Янукович Арбузов санкции активы Совет ЕС
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