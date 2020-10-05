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Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

5 октября, 18:32

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Такое решение приняли на заседании 2 октября, но объявили сегодня

Совет Нацбанка принял решение объявить выговор первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Национального Банка Дмитрию Сологубу.

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Такое решение было принято на заседании 2 октября, но о его результатах сообщили сегодня на сайте НБУ.

Также Рожковой и Сологубу Совет объявил о недоверии.

Меры были приняты за "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины". Подробности этих нарушений не сообщаются.

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Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявлял, что Украина может получить до конца года только один транш МВФ, хотя раньше могла рассчитывать на два.

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Ранее в Национальном банке Украины подсчитали, что за квартал внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов, а с начала 2020 года по 1 июля – уже на 1,1 млрд долларов.

Видео: НБУ

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НБУ недоверие Совет НБУ Дмитрий Сологуб Екатерина Рожкова
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