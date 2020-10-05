Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Такое решение приняли на заседании 2 октября, но объявили сегодня

Совет Нацбанка принял решение объявить выговор первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Национального Банка Дмитрию Сологубу.

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Такое решение было принято на заседании 2 октября, но о его результатах сообщили сегодня на сайте НБУ.

Также Рожковой и Сологубу Совет объявил о недоверии.

Меры были приняты за "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины". Подробности этих нарушений не сообщаются.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявлял, что Украина может получить до конца года только один транш МВФ, хотя раньше могла рассчитывать на два.

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Ранее в Национальном банке Украины подсчитали, что за квартал внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов, а с начала 2020 года по 1 июля – уже на 1,1 млрд долларов.

Видео: НБУ

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