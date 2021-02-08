Создавали порно-фото должников: копы разоблачили коллекторов-шантажистов

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов, которые шантажировали и создавали порнографический контент с изображением клиентов-должников

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты.

В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Угрожали распространением таких материалов и физической расправой.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины.

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Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и "черновые" записи.

Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Открыто уголовное производство по статье "вымогательство" и по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что украинцев защитят от бандитских методов коллекторов. В Раде приняли закон.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как коллекторы террориризируют украинцев.

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