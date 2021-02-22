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Создай дизайн Pepsi: твой город на банке!

22 февраля, 15:11

Актуально

Новая колаба с селебами, музыкальный фест или старт футбольного сезона – по баночке Pepsi сразу понятно, какими эмоциями делится с нами бренд

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Сейчас обновленный дизайн на банках Pepsi станет близок каждому, потому что он – об украинских городах! Родные, такие наши, – Киев, Одесса, Харьков, Запорожье, Каменец-Подольский и Черновцы!

А еще столько крутых городов в Украине, правда? Тебе решать, какой из них появится на баночке следующим.

Почти у каждого существуют фото, где держишь Львовскую ратушу на ладони или памятник основателям Киева. Не успел сделать и себе такое, потому что боялся будет мало лайков? Pepsi говорит: "Снова можно!". Ведь на этот раз за такой фан можешь выиграть очень крутые призы!

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Фотографируй любимый памятник в своем городе, словно держишь его на ладони, а в другой руке – баночка Pepsi. Выкладывай фото в Stories или пост в Instagram, отмечай страницу Pepsi Ukraine и ставь #створидизайнpepsi.

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Еженедельно среди участников бренд будет разыгрывать мерч от Pepsi: стильные футболки, крутющие свитшоты и маст-хэв стикерпак. А в марте наши Pepsi best friends Леонид Мартынчик, Женя Белозеров и Анна Тринчер выберут победителя среди всех, кто разместил фото в период розыгрыша – и в прямом эфире разыграют сертификат на путешествие по Украине от наших партнеров Join UP! и подарят возможность создать особый дизайн для собственной баночки Pepsi со знаковой локацией своего города.

Открывать Украину вместе с любимым брендом стало еще интереснее!

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Все детали на сайте и странице Инстаграм @pepsiukraine.

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