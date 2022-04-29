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Сожгли церковь, сожгут и школу: жители Львовской области устроили бунт из-за любителей "русского мира"

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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29 апреля, 20:55
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На директора и священника села Верхняя Яблонька написали заявление в СБУ
Жители села Верхняя Яблонька обвинили директора школы в поджоге школы. Фото: коллаж "Сегодня"
Жители села Верхняя Яблонька обвинили директора школы в поджоге школы. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители села Верхняя Яблонька во Львовской области вышли на митинг с требованием уволить директора местной школы Ивана Сичака. Как заявили протестующие, во время войны Украины с Россией директор школы пропагандировал идею "русского мира" и умышленно сжег церковь, когда ее хотели передать Киевскому патриархату. Об этом "Сегодня" рассказали участники акции протеста.

По словам местного активиста Василия Семкива, жители села уже несколько раз проводили митинги возле школы и местного райсовета, однако их требования оставались невыполненными. Семкив называет Сичака "коллаборантом" и "врагом народа".

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Жители Верхней Яблоньки несколько раз проводили митинги возле школы и местного райсовета
Жители Верхней Яблоньки несколько раз проводили митинги возле школы и местного райсовета / Фото: Сегодня

"Ранее агитировал на выборах за запрещенную в Украине "Партию регионов", во время войны саботировал обустройство бомбоубежища в школе. Кроме того, Сичак организовал строительство церкви для Московского патриархата, а когда мы потребовали ее передать Киевскому патриархату, церковь внезапно сгорела", – рассказывает "Сегодня" активист.

После того, как жители потребовали передать церковь Киевскому патриархату, внезапно произошел пожар
После того, как жители потребовали передать церковь Киевскому патриархату, внезапно произошел пожар / Фото: Сегодня

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Семкив добавил, что жители села были возмущены проповедями отца Ильи, во время которых он оправдывал действия российских войск в Украине и даже обратились по данному вопросу в СБУ. К слову, привез в Верхнюю Яблоньку отца Илью, по словам активиста, именно директор школы, он же был инициатором строительства храма.

Местные жители говорят, что он неоднократно высказывал симпатии пророссийским партиям и агитировал школьников посещать церкви Московского патриархата.

"Вчера они сожгли церковь, а завтра – сожгут школу, чтобы тоже никому не досталась?" – негодуют сельчане.

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Отец Илья во время проповеди в церкви оправдывал действия российских войск в Украине
Отец Илья во время проповеди в церкви оправдывал действия российских войск в Украине / Фото: Сегодня

На данный момент жители села все же добились проведения служебного расследования, которое продлится до 27 мая, после чего местной властью будет приниматься решение о дальнейшей судьбе директора.

"Мы блокировали работу райсовета, пока не добились такого решения. И будем делать это и дальше, если Сичака не уволят", – заявил Семкив.

В свою очередь директор школы отказался прокомментировать инцидент, сославшись на занятость. К митингующим активистам он так же не вышел, отдав указание закрыть школу и перевести учеников на дистанционное обучение.

Жители села все же добились проведения служебного расследования
Жители села все же добились проведения служебного расследования / Фото: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Московского патриархата в Украине.

Также мы информировали, что в Киеве задержали священника Московского патриархата отца Онуфрия.

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