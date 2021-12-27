Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🎄 Готовимся к Новому году 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Спад заболеваемости. За сутки в Украине подтвердили около 2 тыс. новых COVID-случаев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 08:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в Украине заболело – 3 646 988 человек, а летальных случаев – 94 971
В Украине улучшилась COVID-ситуация
В Украине улучшилась COVID-ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1864 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 138, медработников – 12).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 1053 человека, также зафиксировали 133 летальных случая. Кроме этого, выздоровели 4527 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 432 739 человек. Всего проведено 16 678 842 ПЦР-тестирований.

Реклама

Количество зараженных в регионах

  • г. Киев – 256;
  • Винницкая область – 54;
  • Волынская область – 91;
  • Днепропетровская область – 55;
  • Донецкая область – 119;
  • Житомирская область – 132;
  • Закарпатская область – 62;
  • Запорожская область – 59;
  • Ивано-Франковская область – 67;
  • Киевская область – 131;
  • Кировоградская область – 57;
  • Луганская область – 1;
  • Львовская область – 56;
  • Николаевская область – 42;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 39;
  • Ровенская область – 50;
  • Сумская область – 38;
  • Тернопольская область – 91;
  • Харьковская область – 64;
  • Херсонская область – 24;
  • Хмельницкая область – 39;
  • Черкасская область – 135;
  • Черновицкая область – 47;
  • Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Раньше мы писали:

  • Новый смертоносный вариант штамма "Дельта" обнаружили в шести областях Украины – список.
  • Человек, заболевший и обратившийся к семейному врачу, будет проходить два ПЦР-теста: первый – на определение ковида, второй – на определение штамма "Дельта".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

36 973

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять