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Погиб, защищая Киев от техногенной катастрофы: история Героя Украины Андрея Никончука

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 13:38
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У погибшего украинского защитника остались бабушка и брат
Андрей Никончук погиб, защищая Киев. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Никончук погиб, защищая Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время обороны Киева в результате взрыва вражеской ракеты на позиции украинских зенитчиков погиб солдат Андрей Никончук. Он спас столицу от техногенной катастрофы. Нашего защитника посмертно наградили званием Героя Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как погиб украинский защитник?

Подразделение Андрея Никончука выполняло очень ответственную задачу – прикрытие Киевской гидроэлектростанции. Украинский воин храбро и уверенно проделал боевую работу по выявлению вражеских воздушных целей.

Погиб 24 февраля в составе зенитно-ракетного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС, когда одна из крылатых ракет Вооруженных сил Российской Федерации, выпущенная с территории Республики Беларусь, взорвалась на позиции зенитчиков.

Стал Героем Украины

2 марта 2022 года за личное мужество Андрей Никончук удостоен звания Героя Украины (посмертно).

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Погибший Андрей Никончук

Что известно об Андрее Никончуке?

Андрей Никончук родился в 1993 году в городе Владимир, ныне Владимирской громаде Владимирского района Волынской области.

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Похоронен 7 марта 2022 года на Федоровском кладбище в городе Владимир.

Остались бабушка и брат.

Герои Украины

  • Во время жестоко боя под Глуховом Сумской области погиб украинский военнослужащий Михаил Несоленый. Он защищал страну в составе 58-й отдельной механизированной бригады. Михаил посмертно получил звание Героя Украины.
  • 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины пятерым защитникам Украины, среди них одному — посмертно.
  • Пулеметчик Сергей Кулик (позывной Боцман) посмертно получил звание Героя Украины. Во время боев за Гостомель Кулик ценой своей жизни спас побратимов, вызвав вражеский огонь на себя.

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Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
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Куда писать, если увидели вражескую технику
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Не проспать!
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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