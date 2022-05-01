Погиб, защищая Киев от техногенной катастрофы: история Героя Украины Андрея Никончука

У погибшего украинского защитника остались бабушка и брат

Андрей Никончук погиб, защищая Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время обороны Киева в результате взрыва вражеской ракеты на позиции украинских зенитчиков погиб солдат Андрей Никончук. Он спас столицу от техногенной катастрофы. Нашего защитника посмертно наградили званием Героя Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как погиб украинский защитник?

Подразделение Андрея Никончука выполняло очень ответственную задачу – прикрытие Киевской гидроэлектростанции. Украинский воин храбро и уверенно проделал боевую работу по выявлению вражеских воздушных целей.

Погиб 24 февраля в составе зенитно-ракетного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС, когда одна из крылатых ракет Вооруженных сил Российской Федерации, выпущенная с территории Республики Беларусь, взорвалась на позиции зенитчиков.

Стал Героем Украины

2 марта 2022 года за личное мужество Андрей Никончук удостоен звания Героя Украины (посмертно).

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Погибший Андрей Никончук

Что известно об Андрее Никончуке?

Андрей Никончук родился в 1993 году в городе Владимир, ныне Владимирской громаде Владимирского района Волынской области.

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Похоронен 7 марта 2022 года на Федоровском кладбище в городе Владимир.

Остались бабушка и брат.

Герои Украины