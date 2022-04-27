Погиб, спасая побратимов. История Героя Украины Михаила Несоленого

У Михаила остались жена и трое детей

Погиб Герой Украины Михаил Несоленый. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время жестоко боя под Глуховом Сумской области погиб украинский военнослужащий Михаил Несоленый. Он защищал страну в составе 58 отдельной механизированной бригады. Михаил посмертно получил звание Героя Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как погиб Михаил Несоленый?

Как рассказали в Минобороны Украины, под Глуховом несколько украинских воинов получили ранения и их необходимо было эвакуировать. В этом помочь решил Михаил. Санитарный автомобиль с маркировкой Красного Креста попал под обстрел оккупантов. Раненые выжили, а Михаил погиб.

"Несмотря на явную опасность наступления врага, он проявив мужество и отвагу, продолжил выполнять боевое задание по эвакуации людей, но попал под прицельный обстрел рашистов, которые четко видели в прицелах знак Красного Креста. Бронемашина была подбита, собратья сумели вытащить из нее раненых, но спасти Михаила не успели — он погиб смертью Героя, до последнего мгновения выполняя свой долг на боевом посту", – говорят о погибшем защитнике.

Михаил Несоленый погиб в Сумской области. Фото: Википедия

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Михаил получил звание Героя Украины посмертно

2 марта – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге – Михаилу Несоленому присвоено звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Михаил получил звание Героя Украины посмертно. Фото: "Українське слово"

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Что известно о Михаиле?

Михаил Несоленый родился 8 июня 1988 года в селе Снежков в Валковском районе Харьковской области.

Проходил военную службу в Вооруженных силах Украины с 2015 года, являлся водителем санитарного бронетранспортера МТ-ЛБ подразделения 16 ОМПБ "Полтава" 58 ОМБр Вооруженных сил Украины.

У Михаила остались жена и трое детей.

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