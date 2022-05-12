Спасала раненых и воспитывала 12 детей. История погибшего медика Ольги Семидьяновой

Ольга была участницей боевых действий на Донбассе с 2014 года

Ольга Семидьянова погибла 3 марта 2022 года. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащая ВСУ Ольга Семидьянова была участницей боевых действий на Донбассе с 2014 года. В 2022 году она также защищала свою землю, но в результате погибла в бою 3 марта. У Ольги остались муж и 12 детей.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что известно о семье украинской защитницы?

Ольга Семидьянова – военнослужащая Вооруженных сил Украины, боевой медик 24 ОШБ "Айдар".

Ольга родилась в 1973 году в городе Запорожье. Вышла замуж в 19-летнем возрасте. В семье родилось пятеро детей. Затем в 2008 году с мужем переехала в большой дом вблизи Марганца, где родилась младшая дочь.

После этого пара решила воспитывать приемных детей. Поэтому, кроме шести своих детей (четыре дочери и два сына), в семью взяли также шесть приемных ребят. Все они были достаточно трудными детьми – у каждого психологическая травма из прошлого.

Реклама

Так, семья Семидьяновых получила статус детского дома семейного типа.

Ольга Семидьянова была участницей боевых действий на Донбасе с 2014 года

Реклама

Спасала раненых

С начала войны на востоке Украины Ольга ездила на передовую, спасала раненых. В 2015 году муж Ольги ушел добровольцем в батальон ДУК "Правый сектор". В следующем году Ольга присоединилась к мужу и ушла на фронт вместе с дочерью Юлией Волковой в батальон "Айдар".

"Она была на передовой и спасала раненых как боевой медик в третьей штурмовой роте. Только через два года в батальон приехали специалисты, и таким образом мама получала необходимые медицинские знания, чтобы официально занимать эту должность", – вспоминает дочь Ольги.

Как погибла военнослужащая?

3 марта 2022 года на границе Донецкой и Запорожской областей Ольга Семидьянова была ранена в области живота. Российские войска стреляли из танков и стрелкового оружия, поэтому экипировка не спасла ее от ранения — вскоре погибла. Две недели после смерти ее семья не могла похоронить погибшую из-за ожесточенных боев.

Отец семьи служит в территориальной обороне. Среди детей старший брат был на фронте в войне на востоке Украины, а во время российского вторжения в Украину в территориальной обороне.

Другая сестра защищала Украину добровольцем. Младший брат служит с 2019 года на контракте и защищает Харьков. Еще одна сестра служит в полиции в Запорожье. Ольга при жизни дождалась внучки Софийки, родившейся осенью 2021 года.

Ольга спасала раненых военных

Награды Ольги

Ольга Семидьянова получила орден "Честь и слава" II степени – за мужество, героизм, профессионализм.

Ольга Семидьянова получила орден "Честь и слава" II степени

Ольга Семидьянова – военнослужащая Вооруженных сил Украины

Ранее мы писали: