Спасая жизни! "Метинвест" бесплатно передаст кислород для COVID-больных в четыре области

Украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" согласовала поставки кислорода в государственные больницы, у которых сейчас критическая ситуация из-за пандемии коронавируса.
Об этом в своем Facebook сообщила директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.
Какие области получат кислород
Всего компания уже одобрила поставки 850 тонн кислорода для Украины
Как известно, кислорода в пандемию коронавируса катастрофически не хватает во многих регионах Украины. Он буквально спасает жизни людей, у которых возникли осложнения в результате COVID.
Компания согласовала поставки в такие области:
- Киевскую – 60 тонн,
- Харьковскую – 260 тонн,
- Херсонскую – 500 тонн,
- Черниговскую – 30 тонн.
Также кислородом обеспечат больницы Мариуполя и Запорожья.
Почему металлургическая компания поставляет кислород
"Мы производим кислород. Если вы не знали – металлургические комбинаты производят. И мы продолжаем бесплатно передавать его государственным больницам Украины", – рассказала Емченко.
Кислород производят металлургические заводы "Метинвест" – Запорожсталь и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича.
"Сейчас отгружено более 230 тонн. Кроме поставок жидкого и газообразного кислорода, Фонд Рината Ахметова и Метинвест инвестируют в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры на территории больниц. Например, в Донецкой области такие системы уже работают в Мариуполе, Покровске и Авдеевке", – сообщила Емченко.
Ситуация с кислородом для COVID-больных
Несколько дней назад в Чернигове возникла критическая ситуация с кислородом – он просто закончился. Тогда в Черниговской городской больнице №2 рассказывали, что проблему с нехваткой кислорода решают с помощью кислородной станции, а также кислородных концентраторов. Также в городе ожидали новых поставок.
Кроме того, о нехватке кислорода сообщали ряд других областей. В Минздраве даже заявили, что Украина начала закупать кислород в Польше.
Кислородно-зависимая волна коронавируса
Врачи подчеркивает – эта волна ковида, по сравнению с той, которая была в начале года, оказалась более кислородно-зависимой.
Сейчас втрое больше пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, чем было в начале года. Поэтому кислород нужен в достаточно больших объемах.
Ранее мы писали:
- За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19.
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