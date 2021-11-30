Спасение людей от ковида и последствий Чернобыля. Главные успехи наших ученых за 103 года НАН

Также украинские ученые выяснили возраст древнейшего кита

Украинские ученые прогрессируют. Фото: коллаж "Сегодня"

27 ноября отмечали День основания Национальной академии наук Украины (НАН). На сегодняшний день в нашей стране есть множество ученых, которые провели десятки важных исследований.

Подробнее о том, как изменилась украинская наука – читайте далее в материале "Сегодня".

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Украинские ученые выяснили возраст древнейшего кита

Ученым Национального антарктического научного центра (НАНЦ) удалось выяснить возраст кита, остатки которого лежат на острове Расмуссен, недалеко украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Наконец-то ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита – он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет)", – писали в НАНЦ.

В публикации говорится, что морское млекопитающее умерло в седьмом веке – "в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира".

Относительно вида, то ученые определили, что это синий кит – самый большой кит и вообще самое большое животное в мире.

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По длине челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду – это самый крупный подвид среди синих китов.

Ученые отмечают, что это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.

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Украинские ученые нашли способ избежать острого поражения легких при COVID-19

Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины совместно с коллегами из им. А. А. Богомольца НАН нашли вещество, которое может помочь предотвращать острое поражение легких во время тяжелой формы коронавируса. В течение полутора лет исследования ученые нашли несколько потенциальных соединений.

Одним из наибольших осложнений при болезни коронавирусом является острый респираторный дистресс синдром (острое воспаление легких, характеризующееся диффузным поражением и снижением кислорода в крови).

Главная цель ученых

Ученые пытаются подобрать вещество, которое будет влиять на соответствующий фермент клеток крови и таким образом блокировать развитие воспаления во время осложнений.

Во время того, как в организм попадает вирус или же бактерия – гранулоциты (клетки крови) взрываются и выбрасывают свое ядро, таким образом образуя ловушку для "чужаков". Впрочем, во время болезни коронавирусом – гранулоциты склонны больше к "массовому самоубийству", что отнюдь не защищает организм.

После полтора года тестирования на изолированных лейкоцитах, ученые наконец перешли на эксперименты in vivo (эксперименты, проводимые на живых тканях и целых организмах или внутри них).

Украинские ученые удостоены премии за исследования в области радиационной медицины

За 35 лет, прошедших с Чернобыльской катастрофы, у большого числа людей продолжали выявлять заболевания, так или иначе связанные с выбросами радиации.

Но пострадавших могло быть в разы больше, если бы не сотрудники Национального научного центра радиационной медицины НАН. Недавно они были удостоены международной премии имени доктора Ли Чон Вука.

Вот уже много лет Национальный научный центр радиационной медицины занимается различными исследованиями, в том числе связанными с оценкой воздействия высоких и малых доз радиации на здоровье людей, пострадавших в связи с Чернобыльской аварией.

Премия имени доктора Ли Чон Вука, которой удостоились сотрудники Центра, присуждается за достижения в области общественного здравоохранения. Украинские ученые получили эту награду в 2021 году во время 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Ученые КПИ получили премию Верховной Рады

В помещении Верховной Рады Украины с участием расширенного состава руководства парламента и президента Национальной Академии Наук Украины академика Анатолия Глебовича Загороднего, президентов отраслевых академий наук состоялось торжественное отмечание лауреатов Премии Верховной Рады молодым ученым.

За работу "Разработка гибких интеллектуализированных систем управления технологическими объектами с высоким энергопотреблением" дипломы лауреатов и нагрудные знаки вручены ученым кафедры технических и программных средств автоматизации (ТПСА):

докт. техн. наук, проф. Алексею Анатольевичу Жученко

канд. техн. наук, доц. Виталию Степановичу Цапару

канд. техн. наук, доц. Артему Юрьевичу Сазонову

Украинские ученые выявили 11 мутаций штамма Дельта у пациентов

Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики НАНУ выявили 11 вариантов штамма Дельта, который стал доминирующим.

Для исследования были взяты образцы биоматериалов 75 пациентов из разных регионов страны. Их начали исследовать в октябре. В результате удалось установить, что 60% больных имеют "материнский" вариант штамма Дельта.

Параллельно с этим ученые выявили еще 10 вариантов основного штамма. Эти варианты происходят из Великобритании, США, из Африки и других стран.

Исследование проводилось по заказу Совета национальной безопасности и обороны. Для изучения были взяты образцы биоматериала пациентов из Черкасской области, Черновицкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Запорожской, г. Северодонецка, Луганщины.

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