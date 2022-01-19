Спасет от "Омикрона"? Украина получила почти 1 млн доз вакцин

В конце 2021 года в Минздраве сообщали о договоренностях по закупке 25 млн доз Pfizer

США передали Украине партию вакцин / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получила от правительства США еще около 1 миллиона доз вакцин Pfizer против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине.

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"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron", - говорится в сообщении посольства.

В конце 2021 года в Минздраве рассказали о договоренностях по закупке 25 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer и 6,5 млн доз вакцины CoronaVac в 2022 году. Кроме этого, ожидалось около 10 млн доз по программе Covax.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от "Омикрона"

Британские ученые рассказали, какие вакцины лучше защищают от нового варианта коронавируса "Омикрон".

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Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Бустерная доза

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, недавно прививавшиеся бустерной дозой.

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