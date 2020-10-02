"Спасибо всем за такие слова": Маша Фокина отреагировала на увольнение дедушки

Певица говорит, что к ней подходят на улице и поддерживают ее деда

После увольнения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы его внучка, певица Маша Фокина выразила благодарность украинцам за поддержку ее дедушки.

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Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, на улице к ней подходят и говорят слова поддержки в связи со скандальным увольнением Витольда Фокина.

"Очень приятно, сколько теплых слов сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем за такие слова и вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе. Заходя в аптеку – такие же слова. Я верю в Украину", – написала Маша Фокина.

Отметим, пользователи Сети в комментариях к посту певицы поддержали Витольда Фокина: "Твой дед в любом случае легенда, и в твоей жизни он джокер", "Дедушка у тебя самый лучший. Низкий ему поклон", "Ваш дед кремень! Дай бог еще много лет жизни", "У него есть еще порох в пороховнице".

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 сентября президент Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от исполнения обязанностей заместителя главы ТКГ. Последней каплей стало его выступление за день до этого на заседании комитета Верховной Рады, где он, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что не видит войны России с Украиной на Донбассе.

Ранее Маша Фокина рассказывала, что именно она познакомила своего деда с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, который в результате и пригласил бывшего премьер-министра Украины в переговорную группу по Донбассу. В Украине начали обсуждать, что певица пристроила своего дедушку в ТКГ, но позже Фокин объяснил высказывания своей внучки о знакомстве с Ермаком.

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