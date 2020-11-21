"Спасибо за патриотизм": Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Шмыгаль поблагодарил украинцев за мужество и самоотверженность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы и поблагодарил за патриотизм.

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Видеообращение он опубликовал на своей странице в Telegram.

"Жить достойно и выбирать свое будущее – неотъемлемое право каждого из нас. Я уверен, что это единство всегда будет одним из ключевых движителей развития украинского государства. Склоняю голову в память о героях. Спасибо всем украинцам за патриотизм, мужество и самоотверженность в деле защиты нашего государства и его европейского вектора развития", – написал Шмыгаль.

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Видео: Денис Шмыгаль, Telegram

К слову, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Ранее мы писали, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

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