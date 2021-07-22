Спасла четверых детей от смерти: Зеленский наградил 12-летнюю девочку

Президент наградил девочку-героиню медалью. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский наградил 12-летнюю девочку Татьяну Тулайдан из Закарпатья за героический поступок – во время наводнения она спасла младшего брата и еще троих детей. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Ученица 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы №1 Раховского района Закарпатской области награждена медалью "За спасенную жизнь".

"12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня на Раховщине. Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра", – рассказали в ОПУ.

Накануне спасатели тоже поздравляли Таню. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни Закарпатье страдает от потопа. Интенсивные дожди разрушили трансформаторную подстанцию, повредили 7 мостов и 50 мостовых переходов, погибли животные.

Также мы писали, что из-за штормового ветра в Донецкой и Луганской областях погибли два человека: одного привалило дерево, а второй умер из-за разрушения крыши. Еще семь человек в Дружковке и Константиновке госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А в Одессе потоп – автомобили были по крышу в воде, потоки смывали все на пути.