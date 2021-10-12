Специально для антивакцинаторов: в интернете продавали людям "магнит-античип"

В интернете аферисты предлагают купить людям магнит, который якобы обезопасит человека от "чипизации"

Антивакцинаторам предлагают купить "магнит-античип" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники в Сети придумали предложение специально для противников вакцинации – магнит, который якобы обезвредит "чип" во время вакцинации от коронавируса. Объявление разместили на одной из площадок для продаж.

Скриншот опубликовали "Надзвичайні новини".

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Аферисты предлагали наивным гражданам за символическую сумму – 129 гривен – купить "Античип магнит для безопасной вакцинации".

"Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании", – отметил автор объявления.

В Интернете предлагали купить "магнит-античип". Скриншот

По состоянию на 16:30 12 октября это предложение удалено. Вероятно, на нескольких доверчивых украинцах уже успели заработать.

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Откуда взялась "теория заговора" о вакцинации и причем здесь чипы?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.