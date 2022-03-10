Спецназ ВСУ захватил российский "Панцирь" (фото)

Российские оккупанты теряют не только личный состав, но и технику. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ на своей странице в Facebook.
"ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", – говорится в сообщении.
Враг несет потери
10 марта украинские военные захватили 10 российских танков.
Техника и вооружение, добытые в бою, или которые были брошены агрессором в период военного положения могут привлекаться для защиты нашей территории и граждан.
Далее по теме
Какие танки, транспортеры и бронемашины применяет в Украине агрессор
ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Но что именно за техника агрессора колесит по Украине все эти дни с начала вторжения? Как ее идентифицировать? Сайт "Сегодня" составил подборку основных видов танков, БМП, транспортеров и других видов техники, которую можно увидеть в разных регионах Украины:
- Танк Т-80БВМ
- Танк Т-72В3
- БТР-80
- БТР-82А
- Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"
- Бронеавтомобиль "Тайфун"
- Бронеавтомобиль "Тигр"
- БМП
- Самоходная гаубица САУ 2С19
- ТОС-1А "Солнцепек"
- ЗРПК "Панцирь"
- ЗРК "Бук"
- Зенитная ракетная система С-300
- Зенитная ракетная система С-400
15-й день войны в Украине
- Под Броварами ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.
- В Днепропетровской области военные РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Лозоватке. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
- Украинские города продолжают обороняться от российских захватчиков. Самая сложная ситуация остается в Харьковской, Сумской областях, а также на юге страны.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы — об этом рассказал частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам.
- Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о способе одержать победу над Россией.