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Спецназовец объяснил, как ВСУ должны были прорывать окружение в Иловайске

31 августа, 06:30

Виталий Рябошапка , Игорь Тимофеев

Танки на марше и танки на подготовленных позициях для прикрытия колонны от огня русских – разные вещи, говорит Люкманов

Окруженные под Иловайском части ВСУ и добровольцы должны были не выходить по "зеленому" коридору, обещанному военными РФ, а пробиваться с боем, уничтожая российские укрепрайоны.

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Об этом ветеран спецназа, полковник Рафаэль Люкманов рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Но даже если исходить из того, что поверили, пошли по "зеленому" коридору… Здесь уже вопросы к тем, кто организовывал отход. Была ли проведена разведка? А разведка проводится при любых, повторяю, любых видах боевых действий. Если да, то почему не были выявлены заранее подготовленные позиции, с которых затем агрессор расстреливал наши колонны? А если были выявлены, почему не были предприняты меры?" – говорит военный эксперт.

По его словам, нужно открывать Боевой устав ВСУ и смотреть по пунктам, как организовывается марш.

"Подвижная и неподвижная застава. Противотанковый резерв. Головной отряд. Я говорю об организации марша, а не об организации колонны. Почему не был заблокирован танками российский укрепрайон? Танки на марше и танки на подготовленных позициях для прикрытия колонны от огня из российских укрепрайонов – разные вещи. Во втором случае они эти укрепрайоны просто смели бы. И такие действия предусматривает устав. Но он не был выполнен", – сетует спецназовец.

Он вспомнил рассказ со слезами на глазах худенького сержанта, освобожденного из плена, которого вывозили из-под Иловайска.

"Он говорил: "Мы шли и видели глаза россиян. Они испугались, когда вся эта махина поперла. Двухтысячная армия – с танками, пушками, БМП… Почему мы не приняли бой? Мы бы их смели! Но потом они пришли в себя и начался ад", – подытожил Люкманов.

Напомним, ранее полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В Иловайске вариант был один – выход с боем: интервью с ветераном спецназа Рафаэлем Люкмановым".

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Источник: Сегодня

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