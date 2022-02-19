Спецоперация "Бросок мангуста": что не так с заявлениями главарей "ЛНДР"

Так называемый "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник записал видео о начале эвакуации граждан оккупированных территорий еще 16 февраля. Об этом сообщил журналист, эксперт iSANS Серж Харитонов в своем Telegram-канале.
"Я выгрузил метаданные видеообращения Пасечника, которое сегодня было опубликовано близким к Кремлю медиахолдингом Life и никаких сомнений не осталось. Всё, что сейчас происходит с российской стороны — это провокация с целью создания сфабрикованного "миграционного кризиса", – написал он.
Также он отметил, что папка, где хранился исходник этого видео, называлась "Бросок мангуста". А подпапка – "ЛИ", что, видимо, означает "Леонид Иванович" (имя и отчество Пасечника – ред.).
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"Бросок мангуста" – обычно так называют тактику ложных выпадов, которые мангуст делает против змеи, вынуждая ее бросаться вперед. Атакуя несколько раз змея выбивается из сил и после этого мангуст наносит решающий удар и впивается в шею пресмыкающегося.
Видео с аналогичным призывом ранее также опубликовал так называемый "глава" "ЛНР" Денис Пушилин, оно хранилось в непримечательной папке "Adobe Premiere Pro Auto-Save".
Обострение ситуации на Донбассе
- Уже третий день на территории временно оккупированного Донбасса накаляется обстановка. 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей эвакуировали в укрытие.
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие. Планируется, что будет вывезено около 700 тысяч человек. Также сообщается, что эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для посадки детей.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- "Народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- В Луганске в ночь на 19 февраля прогремел взрыв на газопроводе, вскоре прогремел еще один на завпраке.