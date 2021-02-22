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Спецоперация в Полтавской области: копы освободили "заложницу" – манекен из гаража

22 февраля, 19:49

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Очевидец счел, что кто-то насильно удерживали молодую женщину в заложниках

В Горишних Плавнях Полтавской области произошел курьезный случай – там полиции пришлось освобождать из гаража "заложницу" – пластмассовый манекен для верхней одежды.

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Об этом спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, 22 февраля, около 11:00 в полицию поступило сообщение, что в гараже в районе 5-й автобазы насильно удерживали молодую женщину лет 30-ти. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Выяснилось, что в гараже владелец держал несколько манекенов. Один из которых – описанная свидетелем "женщина". Несмотря на то, что информация не подтвердилась, полиция благодарна мужчине за оперативное информирование.

Фото: полиция Полтавской области
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Фото: полиция Полтавской области

А в комментарии сайту "Сегодня" Юрий Сулаев рассказал, что история с освобождением заложницы закончилась всеобщими улыбками.

"В полицию утром позвонил встревоженный 42-летний мужчина. Сообщил, что, проходя мимо одного из гаражей, увидел там на железной кровати женщину, которая, по его словам, была в заложницах. На место оперативно выехала полиция. Оказалось, что в гараже на металлической кровати находился манекен. Полиция благодарна позвонившему за бдительность", – рассказал спикер полиции Полтавской области.

Напомним, в Черниговской области тоже произошел курьезный случай. Там в селе Грибовая Рудня мужчина заявил, что "убил" отчима и попросил отправить наряд полиции и спецтехнику для уборки снега, т.к. к дому нельзя было проехать из-за заносов. На "шутника" составили админпротокол за заведомо ложный вызов, ему грозит штраф от 51 до 119 грн.

Видео: Сегодня

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заложники курьез Полтавская область горишни плавни манекены

Источник: Сегодня

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