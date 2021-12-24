Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Спецпропуска для транспорта и более 300 тыс. заболевших: какова ситуация с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 12:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В общей сложности коронавирус преодолели 306 299 жителей столицы
В столице продолжают бороться с пандемией
В столице продолжают бороться с пандемией / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают выявлять новые случаи коронавируса. За прошлые сутки обнаружили 1234 больных. Ходят слухи, что могут вернуть спецпропуска для транспорта. Сайт "Сегодня" расскажет о последних COVID-новостях.

Данные за сутки в столице

Всего за период пандемии в Киеве 8084 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 326 491.

Реклама

Заболели прошедшие сутки:

  • 679 женщин в возрасте от 18 до 97 лет,
  • 492 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 27 девочек от 3 месяцев до 17 лет,
  • 36 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 1265 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 306 299 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили: в Деснянском районе – 201, в Оболонском – 194 и в Днепровском районе – 174 случая.

Реклама

Могут ввести спецпропуска на транспорт

В Киеве утвердили новый порядок работы системы пропусков "Карантин". Ее введут, если эпидемическая ситуация в городе ухудшится. Об этом сообщили в КГГА.

"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – отметил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Введение ограничений зависит от уровня заболеваемости и эпидемических показателей.

Реклама

Как работал транспорт в Киеве по спецпропускам раньше

В столице был транспортный коллапс. Киевляне пытались попасть в транспорт по письмам с работы, а также с помощью слез и уговоров.

Пассажиры пробовали пройти в автобус с пропусками, которые действовали в прошлом году. Их не пускали в транспорт.

Ранее мы писали:

  • Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе.
  • Коронавирус, итоги недели. "Омикрон" в Украине и третья доза вакцины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

39 992

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять