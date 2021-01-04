Спецслужбы Лукашенко готовили убийство Шеремета еще в 2012 году – СМИ

Убийство журналиста Павла Шеремета готовили секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко. В 2012 году они обсуждали возможность подорвать журналиста взрывчаткой.

Реклама

Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи, сделанной 11 апреля 2012 году, зафиксированы слова Зайцева во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения "Альфа".

Глава КГБ обсуждает способ убийства журналиста, который на тот момент жил в России. Зайцев ставит задачу: убить Шеремета так, чтобы это стало публичным сигналом.

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью... Мы заложим (бомбу – Ред.) и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет (выглядеть) как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал... Президент (Лукашенко – Ред.) ждет этих операций", – цитирует издание слова Зайцева.

Реклама

Также расследователи опубликовали документы слежения за Шереметом.

В тренде Народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине

Также на записи зафиксированы доказательства того, что в 2012 году КГБ Беларуси готовил операции по устранению других политических оппонентов – Олега Алкаева (экс-директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).

В разговоре Зайцев говорит, что такую задачу поставил сам президент Лукашенко, а на нее реализацию выделено 1,5 млн долларов. В частности, силовики обсуждали возможность применения ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения целей.

Эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США, который в 2020 году изучал материалы по запросу бельгийского издания EUObserver, не обнаружил каких-либо следов аудио-манипуляций. При этом он утверждает, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источника в КГБ.

Реклама

Новость дополняется...

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама