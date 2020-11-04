"Справедливость существует". Первые слова нацгвардейца Маркива на свободе

Победу на суде украинец посвятил всем бойцам, которые отдали жизни за Родину

После своего освобождения из тюрьмы в Италии, где его более трех лет содержали под стражей по делу о гибели репортера Андреа Рокелли на Донбассе, украинец Виталий Маркив собирается вновь надеть форму Нацгвардии.

Реклама

Об этом, как сообщает пресс-служба МВД, он заявил, выйдя на свободу.

"Я военнослужащий, для меня достоинство и дисциплина имеет огромное значение", – сказал Маркив.

Решение Апелляционного суда Милана, который отменил приговор суда Падуи (в прошлом году украинца признали виновным в гибели Рокелли и дали 24 года лишения свободы), Виталий Маркив назвал доказательством того, что Украина может "противостоять одной из сильнейших армий мира".

Реклама / Фото: Пресс-служба МВД В тренде Здание Конституционного Суда взяли под охрану (фото)

"Это чрезвычайное событие. Мы показали, что правда существует. Мое осуждение показало, что кремлевской пропаганде нет предела, но справедливость существует. Эта победа в суде – это память о всех погибших защитниках Украины", – сказал нацгвардеец.

Напомним, что на решение миланского суда уже отреагировал даже президент Украины Владимир Зеленский. Он также назвал освобождение Виталия Маркива "победой справедливости". На родину украинец должен вернуться уже завтра.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Игоря Маркова

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама