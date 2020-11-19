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Справка о составе семьи для госуслуг больше не нужна – Минцифры

19 ноября, 01:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На очереди упрощение еще 20 услуг

Министерство цифровой трансформации Украины ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг, и это одобрено Кабмином.

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Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

В министерстве уверены, что это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую ​​справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки", - сказал Федоров.

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По его словам, на очереди упрощение еще 20 услуг.

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Справка о составе семьи отныне не нужна:

  • при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
  • при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
  • при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
  • во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • военнослужащим, претендующим на получение жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для содержания жилое помещение.

Напомним, в начале октября Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов, а также постепенно становится платежным инструментом.

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семья справка Минцифра
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