Справка о составе семьи для госуслуг больше не нужна – Минцифры

На очереди упрощение еще 20 услуг

Министерство цифровой трансформации Украины ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг, и это одобрено Кабмином.

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Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

В министерстве уверены, что это уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для украинцев.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую ​​справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки", - сказал Федоров.

По его словам, на очереди упрощение еще 20 услуг.

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Справка о составе семьи отныне не нужна:

при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;

при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;

при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

военнослужащим, претендующим на получение жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для содержания жилое помещение.

Напомним, в начале октября Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов, а также постепенно становится платежным инструментом.

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