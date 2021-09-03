Спроси у доктора. Когда лучше вакцинироваться от COVID и нужна ли третья доза

Инфекционистка Евгения Менжулина в рамках проекта Фонда Рината Ахметова ответила на основные вопросы украинцев о прививке против коронавируса

Евгения Менжулина выступила в Фонде Рината Ахметова

С начала кампании вакцинации против COVID-19 украинцы получили более 9 млн прививок, однако этого недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

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Когда лучшее время для иммунизации, как работают имеющиеся вакцины против агрессивного "Дельта"-штама и возможно ли в Украине применение третьей дозы вакцины, рассказала инфекционистка Евгения Менжулина в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Организм за лето получает такую большую дозу оздоровления. И в сентябре-октябре благоприятный период для работы с организмом в плане иммунизации. Поэтому как никогда вовремя сейчас делать вакцинацию", – говорит начальница отделения дневного стационара медцентра службы чрезвычайных ситуаций Украины Евгения Менжулина.

"Дельта"-штам

Однако больше всего украинцев беспокоит, действенны ли имеющиеся вакцины против агрессивного штамма "Дельта", который сейчас доминирует в мире.

"Штамм "Дельта" – он, скажем так, немного обходит защитные функции антител, которые вырабатываются на фоне прививки, но все равно, по внутриклеточному иммунитету – он уже там таких свойств иметь не будет и будет работать с вирусом, который попал в клетку", – рассказала инфекционистка.

Защита после вакцинации

Она также предупредила, что даже полностью иммунизированые люди не должны пренебрегать правилами безопасности.

"Учитывая в принципе опыт других стран, страны Европы все равно возвращаются к строгому масочному режиму, несмотря на то, что большая часть населения вакцинирована дважды, ради собственной безопасности желательно все равно придерживаться масочного режима в местах скопления людей, где невозможно дистанцироваться", – советует Евгения Менжулина.

Третья доза

Для того, чтобы противостоять пандемии в мире предлагают делать и третью дозу прививки. В Украине такая мера также не исключена.

"Сложно спроектировать какую-либо модель скорости антител, пока они нарастают, потом – насколько они долго держатся эти титры, насколько они быстро убывают. Поэтому ученые приходят к выводу, что, например, скорость такая, соответственно, желательно третью дозу", – говорит инфекционист .

Спроси у врача

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Евгения Менжулина стала 41-й экспертом проекта "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова.

"Спроси у доктора" стал частью проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Это оперативный и профессиональный ответ ведущих медицинских экспертов страны на все мифы и домыслы, которые возникли вокруг коронавируса", – рассказала директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

За все время работы видеопроект посмотрели более 15 миллионов раз. Посмотреть полную версию трансляции можно на диджитал-площадках Фонда Рината Ахметова.