Спроси у доктора: проявления постковидного синдрома

Пандемия коронавируса стала причиной страхов и тревог миллионов людей во всем мире. Специалисты замечают обострение психических расстройств именно после выздоровления человека. Можно ли справиться со стрессом и депрессией самостоятельно? И к кому обращаться, когда нет сил терпеть навязчивые мысли?

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О сверхважных советах от психиатра в новостях "Сегодня" рассказывает Виктория Чистюхина.

Если у вас отрицательный ПЦР-тест, история с COVID-19 на этом может быть не закончена. У половины больных коронавирусом после выздоровления возникают психические расстройства.

Заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии НМУ им. А. А. Богомольца Олег Чабан рассказывает, что в первую очередь – это тревожные расстройства, депрессивные расстройства, обсессивные расстройства, навязчивые мысли, фобии, страхи и особенно социальные страхи.

Видео: Сегодня

Нарушение сна, страх многолюдных мест – все это могут быть проявления постковидного синдрома. Даже если вы так не считаете, все равно – нервная система может дать сбой. Поэтому не следует полагаться только на собственные силы. Мало спите? Просыпаетесь посреди ночи и не можете сомкнуть глаз? Стоит обратиться к психологу. Последствия коронавируса самостоятельно не могут одолеть даже психиатры.

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Ученые установили, что COVID-19 поражает внутренние органы. Для этого уже определили термин.

"Идея, что это даже не пандемия, сендемия – это заболевание вследствие нескольких заболеваний. Люди и так болели чем-то. Кто гипертонией, кто гормональными нарушениями. И тут еще на него напало то, что называется COVID-19", – говорит Олег Чабан.

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Что делать в таких тяжелых для нервной системы и работы мозга случаях – Олег Чабан ответил во время онлайн-конференции "Спроси у врача!". Чтобы не чувствовать себя одиноким в изоляции, – звонить родным и друзьям. А вот когда имеются проблемы с дыханием, психиатр рекомендует диалог с собой и упражнения.

Благодаря проекту Фонда, люди могут узнать все о коронавирусе. Помогают различные специалисты, которых приглашают в эфир еженедельно.

"Проект Фонда Рината Ахметова несет позитив, который мы, врачи, реализуем. Если человек начинает хотя бы 10 процентов выполнять из тех всех наших рекомендаций и наставлений, они начинают сказываться на метательном здоровье, на психическом здоровье и на его теле", – говорит Олег Чабан.

Видео проекта посмотрели уже около 5 млн раз. Олег Чабан – 12-й эксперт проекта "Спроси у доктора". Он рекомендует: планировать свое будущее и не унывать, чтобы пандемия не изувечила семью, психическое здоровье и отношения с друзьями.

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Напомним, в рамках проекта "Спроси у доктора" сайт "Сегодня" рассказывал, как уберечься от тяжелого течения COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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