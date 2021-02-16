Спроси у доктора: восстановятся ли обоняние и вкус после COVID-19

Медицина пока не способна повлиять на восстановление двух основных видов чувств

Коронавирус может поразить не только органы дыхания, но и нервную систему. С какими неврологическими нарушениями чаще всего сталкиваются пациенты? Можно ли спрогнозировать возвращение обоняния и вкуса? И стоит ли обращаться к психотерапевту в случае тревожности и бессонницы после COVID-19?

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Об этом для новостей "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Елена Геренко из Сумской области переболела COVID-19 и теперь больше всего боится повторного заражения. Женщина говорит: болезнь начиналась как обычный бронхит, и за считанные дни превратилась в настоящее испытание. Ее бросало в жар и холод, после чего женщину госпитализировали.

К таблеткам и уколам врачи добавили успокоительное. Поэтому тревога пациентки из-за самочувствия грозила перерасти в панику – несколько дней не было облегчения, поэтому ей казалось, что это состояние никогда не уйдет. Но Елена справилась.

Однако после выписки из больницы осталось несколько неприятных симптомов – повышенная тревожность и расстройства сна. С подобными вопросами от пациентов, переболевших COVID-19, неврологи сталкиваются нередко.

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На вопросы о неврологических осложнениях от COVID-19 во время прямой трансляции отвечал эксперт Минздрава, невролог Юрий Фломин:

"Если это выходит за допустимые рамки, тогда доктор обсуждает вопрос лекарственных средств, которые могут помочь, или психотерапии. Поэтому можно помочь занятиями с психотерапевтом. У части пациентов имеются так называемые неврологические нарушения. Имеются проявления поражения головного мозга, человек может иметь спутанность сознания, есть такое особое проявление при тяжелой коронавирусной инфекции – увеличивается риск возникновения инсульта".

По словам медика, за год пандемии врачи уже научились помогать пациентам в большинстве подобных состояний и нарушений. А вот на что медицина повлиять не способна – это потеря обоняния и вкуса.

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"У абсолютного большинства людей, более 80-90%, это восстанавливается. Но на каком этапе это будет – спустя две недели или через два месяца – заранее определить, к сожалению, нельзя", – говорит Юрий Фломин.

Полезную информацию о коронавирусе от опытных специалистов в онлайн-формате можно получить благодаря проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

Директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова объясняет:

"За год, когда Украина живет в условиях ковида, для медиков актуальной стала борьба с последствиями заболевания. Поэтому участники проекту не только эпидемиологи, но и специалисты различных лечебных направлений".

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Записи трансляций с медиками можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в YouTube и Facebook.

Юрий Фломин говорит, что это очень интересный проект, ведь он привлекает людей, которым можно доверять – компетентных специалистов, и дает возможность получить ответ на вопрос, который тебя интересует уже прямо в данный момент.

В рамках проекта с рекомендациями врачей ознакомились более 2,5 млн украинцев.

Видео: Сегодня

Напомним, в рамках проекту "Спроси у доктора" эпидемиолог Олег Рубан рассказал, был ли эффективным зимний локдаун?

А глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров дал советы, как преодолеть коронавирус без лекарств?

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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