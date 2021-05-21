Спроси у доктора: специалисты Фонда Ахметова консультируют онлайн по COVID-терапии (видео)

Во время прямого эфира зрители могут задать интересующие их вопросы на странице Фонда в Фейсбук

Каждую среду доктора Фонда Ахметова консультируют онлайн. Фото: скрин

Из-за коронавируса десятки стран в мире теряют коллективный иммунитет к другим болезням. Потому все больше родителей откладывают "на потом" плановые прививки детей. Украина не исключение. Эпидемии кори или дифтерии вполне реальные – предупреждают инфекционисты. А еще советуют не забывать о других сезонных угрозах, сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Миншакирова.

Реклама

Детский врач-инфекционист Сергей Крамарев часто прогуливается столичных парках. Но даже здесь, среди ухоженных газонов, можно подцепить клеща.

Читайте также: Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса

"Ну, вы знаете шансов конечно получить укус клеща, в таких скверах, как парк Шевченко намного меньше, чем в диких местах. Но есть вероятность, что клещи есть", – говорит врач.

Реклама

В борьбе с коронавирусом, говорит профессор, мир забыл о других угрозах. Все больше родителей игнорируют плановую вакцинацию детей. Без прививок страна быстро теряет коллективный иммунитет, который за время пандемии и так ослабел!

"После пандемия ковида, миру угрожает эпидемия кори, эпидемия дифтерии и эпидемия полиэмилиета. Вот эти опасные заболевания, в силу снижения охвата вакцинации, могут поднять голову и вызвать эпидемии. Потому что 70-80% это недостаточно для защиты всего государства, всего населения", – говорит заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени Богомольца, доктор медицинских наук Сергей Крамарев.

Читайте также: Приговору врачей вопреки. Фонд Ахметова помог вернуть слух трехлетней Варе из Мариуполя

Делать плановые прививки ребенку можно, уверяет Сергей Крамарев, уже через месяц после болезни на ковид. При окончательном выздоровлении и под наблюдением педиатра.

"Не имеет значения, какая вакцина. Главное, вот соблюсти месяц интервала, и уже что идет по графику, что положено ребенку, он должен получить", – рассказывает Сергей Крамарев.

Реклама

Свои рекомендации о ходе ковида у детей Сергей Крамарев предоставил интерактивному проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Ковид-заболевание непредсказуемо, и если заболел ребенок, пусть даже в легкой, бессимптомной форме, все равно ежедневно должен быть контроль врача", – добавляет доктор.

Предупредил врач и об опасном отдыхе с детьми. Детям следует избегать резкого изменения климата.

"Я как врач и как родитель вообще-то, считаю, что до трех лет вывозить ребенка в другие климатические условия нельзя. Смена климата – стресс, смена образа жизни -это стресс. Что такое стресс? Это снижение иммунной защиты, а снижение иммунной защиты – это облегчение, проникновения в организм различных инфекций. У нас очень много мест прекрасных на Украине, куда можно поехать и отдохнуть. И без каких-либо последствий", – говорит Сергей Крамарев.

Каждую среду ведущие врачи и ученые рассказывают про ковид-терапию, консультируют онлайн.

Реклама

Во время прямого эфира зрители могут задать интересующие их вопросы на странице Фонда Рината Ахметова в Фейсбук, а записи проекта с другими экспертами – посмотреть на YouTube-канале Фонда.

Сейчас видео проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" посмотрели уже девять миллионов раз.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине