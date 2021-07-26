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Спустя год после решения суда МВД объявило в розыск банкира Константина Жеваго

26 июля 2021 19:56

На сайте Министерства внутренних дел Украины появилась ориентировка на некогда самого богатого нардепа Украины

Жеваго обвиняют в выведении средств банка "Финансы и Кредит"

Жеваго обвиняют в выведении средств банка "Финансы и Кредит"

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего собственника банка "Финансы и кредит", совладельца горнорудной компании Ferrexpo, экс-нардепа Константина Жеваго. Таким образом было выполнено решение Печерского районного суда Киева от июня 2020 года, по которому Жеваго должны были взять под стражу.

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Ориентировка на олигарха и экс-нардепа Константина Жеваго

Ориентировка на олигарха и экс-нардепа Константина Жеваго

Согласно информации в ориентировке на сайте МВД, Константин Жеваго пропал из поля зрения правоохранителей еще осенью 2019 года. Теперь он объявлен в розыск из-за того, что скрывается от следствия.

"Особа, которая скрывается от органов досудебного расследования", значится в ориентировке на сайте МВД.

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Напомним, что Жеваго обвиняется по ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Среди прочего его подозревают в растрате миллиардов обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Известно, что олигарх находится за пределами Украины.

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Еще в декабре 2019 года Интерпол по запросу Государственного Бюро Расследований объявил его в международный розыск.

"Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", – отметили тогда в ГПУ.

Напомним, три года назад Жеваго был уведомлен о подозрении в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. Правда, это произошло заочно.

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