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Сравнил ВСУ со свиньями: украинский пограничник извинился за оскорбление военных

21 сентября, 11:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Госпогранслужбе уже начато служебное расследование и будет принято решение в отношении пограничника

Пока пограничники на границе с Беларусью разбирались с хасидами, сотрудник Госпогранслужбы Игорь Шарун в соцсети грубо оскорбил украинских военных, сравнив их со свиньями. После того, как разгорелся скандал и в сеть попали его личные данные, он записал извинения.

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Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook сообщил, как заставил пограничника извиниться перед военными.

"Знакомьтесь. "Мамкин блоггер" Игорь Шарун. Вчера в сети "ТикТок" случайно наткнулся на видео против ВС Украины … На видео автор сравнивает ВСУ и воинов со свиньями и отдает им команды с "Устава" на украинском языке. За несколько минут я нашел владельца этой страницы. Это Игорь Шарун из Львовской области, который (предварительно в настоящее время является военнослужащим ГПСУ в Волынской области согласно декларации)", – сообщил он.

По словам офицера ВСУ, он потребовал от пограничника удалить видео и извиниться перед военными, на что получил отказ в грубой форме. Однако после установления личных данных, их публикации в сети (день рождения и домашний адрес) и предупреждения, что этот факт будет обнародован, пограничник срочно удалил скандальное видео и удалил свой аккаунт.

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В Госпогранслужбе отреагировали на скандал, напомнив, что и пограничники, и военнослужащие ВСУ вместе противостоят российскому агрессору и защищают Украину. В то же время в ГПСУ осудили любые действия, сознательные ли сознательные, которые делаются против защитников Украины.

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"Руководство ведомства сразу отреагировало на суть текста, который был изложен в Facebook пользователем Анатолий Штефан, в котором говорится об оскорблении украинских военных, возможно военнослужащим ГПСУ. Немедленно проведена проверка изложенных фактов. Установлено, что военнослужащий с такой фамилией и именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве. Сейчас назначено служебное расследование для изучения всех обстоятельств, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", – заявили в ведомстве.

В результате сам Игорь Шарун таки извинился за оскорбления в адрес украинских военных.

"Сегодня мое имя в украинском обществе прозвучало в очень негативном свете. И причиной этому стал мой необдуманный и позорный поступок. Сразу отмечу, на данный момент я прохожу военную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины. Для этого по необдуманности своих действий мне вдвойне стыдно. Я прошу прощения у всех защитников Украины. Никаких мыслей о какой-либо насмешке над армией Украины я не имел и не имею. Я сознательно выбирал для себя путь защиты Украины и остаюсь патриотом нашей родины. Мне действительно жаль, что при использовании одной из социальных сетей распространил крайне неуместное видео, в котором говорилось об армии Украины. Еще раз прошу прощения у своих собратьев и каждого, кто защищает нашу страну, за эту ситуацию", – написал он в Facebook.

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А тем временем на Донбассе снова не очень спокойно. Как сообщали новости "Сегодня", боевики пытались спровоцировать военных на ответный огонь.

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