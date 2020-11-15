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Второй тур местных выборов в Украине: в ЦИК назвали явку

15 ноября, 15:58

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Эти сведения не официальные

На избирательных участках на выборах городских голов 15 ноября по состоянию на 13:00 воскресенья явка составила 10,78%.

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Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Так, в разных городах на выборах мэра по состоянию на 13:00 проголосовало такое число избирателей:

  • в Луцке – 10,59%;
  • в Краматорске – 13,00%;
  • в Украинке – 15,38%;
  • в Одессе – 11,68%;
  • в Сумах – 6,92%;
  • в Херсоне – 9,32%;
  • в Каменце-Подольском – 14,28%.

"Напоминаем, что эти сведения не носят официального характера, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте", – передает пресс-служба ЦИК.

Напомним, наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Одесса мэр Херсон ЦИК Сумы краматорск явка местные выборы
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