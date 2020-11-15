Второй тур местных выборов в Украине: в ЦИК назвали явку

На избирательных участках на выборах городских голов 15 ноября по состоянию на 13:00 воскресенья явка составила 10,78%.
Об этом сообщает ЦИК в Facebook.
Так, в разных городах на выборах мэра по состоянию на 13:00 проголосовало такое число избирателей:
- в Луцке – 10,59%;
- в Краматорске – 13,00%;
- в Украинке – 15,38%;
- в Одессе – 11,68%;
- в Сумах – 6,92%;
- в Херсоне – 9,32%;
- в Каменце-Подольском – 14,28%.
"Напоминаем, что эти сведения не носят официального характера, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте", – передает пресс-служба ЦИК.
Напомним, наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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