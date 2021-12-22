Срок действия COVID-сертификата сократят? В Минздраве прокомментировали

Кроме этого, 10 января Еврокомиссия планирует рассматривать вопрос о бустерной дозе вакцины против COVID-19

Срок действия сертификатов хотят сократить / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока сертификатов вакцинации. Украина вслед за ЕС тоже может сократить срок действия сертификата вакцинации.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает "Укринформ".

Реклама

Ожидается, что ЕС примет решение 10 января следующего года.

Срок сертификата могут сократить?

"Соответственно, мы также наблюдаем эти события, и сегодня имели совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и дальше таким же образом планируется внедрение этого решения и у нас на уровне Украины", – рассказала Карчевич.

Она добавила, что решение должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должно быть одобрено на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулировано постановлением правительства.

Реклама

Как это повлияет на вакцинированных людей?

"Если мы говорим о сокращении срока действия с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС", – сказала Карчевич.

Она добавила, что если у человека срок действия сертификата вакцинации полученного после второй дозы, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

Страны ориентируются на решение Еврокомиссии?

"Доверительная сеть, это сеть, охватывающая страны ЕС, и большинство стран ориентируется на решения Еврокомиссии и определяет именно такие решения на уровне своих стран. Если будет условие въезда со сроком действия сертификата 270 дней, если у человека будет просрочен этот срок, он не сможет попасть на территорию этой страны по COVID-сертификату", – сказала Карчевич.

Реклама

Бустерная вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока решений о бустерной вакцинации нет, этот вопрос только планируют рассмотреть.

"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", – добавил он.

Ранее мы писали: