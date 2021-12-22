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Срок действия COVID-сертификата сократят? В Минздраве прокомментировали

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 20:25
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Кроме этого, 10 января Еврокомиссия планирует рассматривать вопрос о бустерной дозе вакцины против COVID-19
Срок действия сертификатов хотят сократить
Срок действия сертификатов хотят сократить / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока сертификатов вакцинации. Украина вслед за ЕС тоже может сократить срок действия сертификата вакцинации.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает "Укринформ".

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Ожидается, что ЕС примет решение 10 января следующего года.

Срок сертификата могут сократить?

"Соответственно, мы также наблюдаем эти события, и сегодня имели совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и дальше таким же образом планируется внедрение этого решения и у нас на уровне Украины", – рассказала Карчевич.

Она добавила, что решение должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должно быть одобрено на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулировано постановлением правительства.

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Как это повлияет на вакцинированных людей?

"Если мы говорим о сокращении срока действия с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС", – сказала Карчевич.

Она добавила, что если у человека срок действия сертификата вакцинации полученного после второй дозы, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

Страны ориентируются на решение Еврокомиссии?

"Доверительная сеть, это сеть, охватывающая страны ЕС, и большинство стран ориентируется на решения Еврокомиссии и определяет именно такие решения на уровне своих стран. Если будет условие въезда со сроком действия сертификата 270 дней, если у человека будет просрочен этот срок, он не сможет попасть на территорию этой страны по COVID-сертификату", – сказала Карчевич.

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Бустерная вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока решений о бустерной вакцинации нет, этот вопрос только планируют рассмотреть.

"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", – добавил он.

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