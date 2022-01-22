США хотят эвакуировать людей из посольства в Украине – СМИ

США могут начать эвакуацию людей из посольства в Украине уже на следующей неделе

США могут начать эвакуацию людей из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего сказать в настоящее время".

Он добавил: "Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе".

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Источник сообщил, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерная реакция".

CNN обратился за комментариями к украинскому правительству. Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство не будет комментировать частные обсуждения, добавив, что решения об иностранных сотрудниках основаны на одном критерии: безопасность и защищенность американцев.

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