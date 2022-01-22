США хотят эвакуировать людей из посольства в Украине – СМИ

Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Представитель Госдепартамента сказал, что им "нечего сказать в настоящее время".
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Он добавил: "Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".
Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе".
Источник сообщил, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерная реакция".
CNN обратился за комментариями к украинскому правительству. Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство не будет комментировать частные обсуждения, добавив, что решения об иностранных сотрудниках основаны на одном критерии: безопасность и защищенность американцев.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- А в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
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- В Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия – СМИ.
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