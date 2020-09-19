США, Израиль и Франция: Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Украина обновила список стран "красной зоны" – в нем оказались 47 государств.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Так, в "красную"зону", в частности, попали США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина.
Среди "зеленых стран" перечислены Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия и Россия.
Напомним, ранее Кабмин внес изменения в постановление № 641 от 22 июля Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий в связи с распространением COVID-19.
Они касаются перечня исключений для иностранцев, которым разрешен въезд в Украину. Эти нормы прописаны в постановлении правительства.
Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за вспышки коронавируса среди учителей на карантин закрыли еще четыре школы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.
Также напомним, в Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.
О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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