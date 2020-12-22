США могут предоставить Украине помощь для отказа от услуг Huawei

Правительство Соединенных Штатов может предоставить Украине финансовую помощь для покрытия разницы в цене на оборудование 5G между китайской компанией Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

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Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах на онлайн-брифинге, передает "Радио Свобода".

По словам Краха, Китай, предоставляя услуги по очень низкой цене, преследует цель завладеть данными своих клиентов.

"Вы можете спросить: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные... Правительство США, в частности DFC, может покрыть разницу в цене", – объяснил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил поддержку принципам инициативы США "Чистая сеть", в которой участвуют государства и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой своих национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан.

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"С заместителем госсекретаря США Китом Крахом обсудили сотрудничество в содействии безопасному интернету для наших граждан и компаний. Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", – написал премьер в Twitter.

Заместитель госсекретаря Крах поддержал это решение и отметил, что это поможет Украине интегрироваться в НАТО и ЕС, поскольку большинство членов этих объединений присоединились к "Чистой сети".

В посольстве США в Украине уточнили, что пока Украина официально не присоединилась к инициативе "Чистая сеть", но выразила поддержку ее принципам.

В Палате представителей США находится законопроект, который предусматривает финансирование и другую поддержку для развития инфраструктуры 5G европейским союзникам для противодействия "влиянию Китая".

Напомним, в октябре Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина"с целью улучшения государственно-частного взаимодействия и сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

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