США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу

Одно из обязательств США перед Украиной – противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока – 2"

Вашингтон продолжит противодействовать России. Фото: коллаж "Сегодня"

США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Вашингтон продолжит противодействовать России, в том числе в вопросе использования Москвой энергоносителей в качестве оружия.

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Об этом сообщает телеканал "Дом" со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента.

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя Госдепа по Донбассу.

Он добавил, что одно из обязательств США перед Украиной – противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока – 2".

"Помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие", – уточнил Кент.

У США нет желания присоединяться

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У США нет желания присоединиться к переговорам по Донбассу – об этом ранее заявил экс-посол Украины в США Олег Шамшур.

"Из того, что я успел услышать, я считаю, что этот вопрос разбит на два. Во-первых, все мое общение с американскими экспертами и дипломатами до визита президентской делегации в Вашингтон свидетельствует о том, что нет желания у США присоединяться к этому формату. Возможно, что-то изменилось во время визита, но я серьезно в этом сомневаюсь. Если бы что-то изменилось, нам бы же об этом сказали. Они не видят для себя в тех форматах, которые существуют, возможности для себя добиться положительных сдвигов в ситуации на Донбассе", — сказал он.

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