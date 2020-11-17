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США обещают помочь Украине в закупке вакцин от COVID-19

17 ноября, 22:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина сейчас ведет переговоры со многими фармацевтическими компаниями

Соединенные Штаты помогут Минздраву Украины с коммуникацией с компаниями-производителями вакцин Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов на получение вакцины.

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Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, сообщили в украинском Минздраве по итогам его беседы с Максимом Степановым.

Степанов отметил, что Украина сейчас ведет переговоры со многими международными партнерами и фармацевтическими компаниями для обеспечения оперативной поставки в страну безопасной и эффективной вакцины.

"Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", – добавил он.

Со своей стороны Азар заверил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США, и пообещал способствовать "усилению коммуникации Минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин, как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax, для ускорения подписания контрактов в получении вакцины".

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США также готовы усилить сотрудничество по программам борьбы с такими инфекционными заболеваниями, как корь и туберкулез.

Напомним, высший исполнительный орган Евросоюза – Еврокомиссия – заключила с немецкой фармкомпанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от коронавируса, который стал пятым контрактом ЕК на поставки вакцины.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в первой половине 2021 года начнутся первые поставки вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, но в "очень ограниченном" количестве.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США Минздрав вакцина коронавирус Максим Степанов COVID-19
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