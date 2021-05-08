США подали негативный сигнал о перспективах Украины в НАТО – Илларионов

/ Фото: Офис Президента Украины

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, который был воспринят в нашей стране с большим оптимизмом, никак не продвинул отношения США и нашей страны – ни объем военной помощи не увеличен, ни санкций против "Северного потока – 2" добиться не удалось, ни прогресса в вопросе вступления в НАТО или хотя бы ПДЧ.

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Об этом экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Более того, политик видит явный негативный сигнал со стороны администрации Байдена, что, скорее всего, стало следствием не самых удачных переговоров с госсекретарем США в Киеве.

"Когда пресс-секретарь президента Дженнифер Псаки делала пресс-конференцию и ее спросили конкретно – каково отношение администрации президента США относительно вступления Украины в НАТО. Она сказала – мы поддерживаем стремление Украины к Североатлантическому сотрудничеству, двери открыты, если есть желание со стороны кандидата и выполнены все условия. Буквально через несколько часов Белый дом зачеркнул ее заявление – и на сайте мы видим эту зачеркнутую фразу – и заявил "она оговорилась". А вот это, на самом деле, гораздо хуже, чем даже если были бы те общие фразы. Это на самом деле сигнал, который посылают Штаты. Это не то, что "в будущем мы готовы рассматривать", а это "нет, мы не готовы рассматривать", – отметил Илларионов.

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Также, по мнению Илларионова, тревожно то, что с украинской стороны и с американской звучат разные несогласованные заявления о переговорах.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев пообещал Украине усиление военной поддержки от Америки, а также заверил, что Россию ждут серьезные последствия, если будет новая эскалация конфликта.