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США разрешили эвакуацию своих дипломатов из Украины — Госдеп

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 января, 03:42
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Официальное заявление обнародовало посольство США в Украине
Соответствующее решение принял Государственный департамент США/Коллаж: "Сегодня"
Соответствующее решение принял Государственный департамент США/Коллаж: "Сегодня"

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Об этом сообщили в посольстве США в Украину.

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Подробности

Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы они покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее через 30 дней.

В заявлении посольства говорится, что Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих государство или проживающих в нем.

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", — говорится в заявлении.

Кроме того, Госдеп обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину.

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"Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины", — сообщили в посольстве.

Сколько дипломатов уедет?

По информации издания "Украинская правда", из Украины уедут несколько сотен дипломатов Соединенных Штатов Америки.

"Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американскому народу. Соединенные Штаты подчеркивают, что посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Аналогично, мы подчеркиваем, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее", — говорится в заявлении посольства США в Украине.

Ситуация с дипломатами

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