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США предоставили Украине инновационные лекарства против коронавируса на $20 млн

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 сентября, 08:51
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Последние договоренности о получении гуманитарного груза были согласованы во время визита Президента Украины в США
60 тысяч флаконов препарата доставили в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
60 тысяч флаконов препарата доставили в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину поступил гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief в рамках борьбы с коронавирусом. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США.

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Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США. Лекарство рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – пишут в сообщении.

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Груз в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов должны растаможить и доставить в 24 области Украины.

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Лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab. Фото: Посольство США в Украине/Facebook
Лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab. Фото: Посольство США в Украине/Facebook

"Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины", – добавили в ведомстве.

Последние договоренности о получении гуманитарного груза были согласованы во время визита Президента Украины в США.

Direct Relief (Калифорния, США) – является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.

Когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. По словам главного санитарного врача Украины, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", – заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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