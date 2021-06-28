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США не будут выдавать визы россиянам и драка ромов с полицией – главные новости за ночь

28 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Американский посол в РФ рассказал о прекращении консульских услуг, а в Киеве ромы пытались отбить виновников ДТП – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

США не будут выдавать визы россиянам

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Соединенные Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа из-за значительного сокращения числа сотрудников американских консульств. В результате россияне не смогут получить американские визы, по крайней мере на территории РФ.

Смертельная молния

В Черкасской области в селе Софиевка из-за удара молнии погибли два человека, еще одну женщину госпитализировали после оказания неотложной помощи – люди пытались спрятаться от грозы под деревом у здания школы.

Доклад ООН о военных преступлениях россиян

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Организация Объединенных Наций намерена на следующей неделе обнародовать доклад с обвинениями российских наемников, дислоцированных в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в убийствах мирных жителей, грабежах, поджогах и пытках.

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Драка ромов с полицией

В Киеве на улице Львовской двое подростков-ромов на Mercedes протаранили три припаркованых автомобиля, а затем въехали в бетонный забор. При этом пострадала женщина, которая как раз кормила младенца в одной из машин. А подростков сбежался отбивать от полиции чуть ли не весь табор.

Ромы устроили ДТП, а затем драку с полицией / коллаж "Сегодня"

Ромы устроили ДТП, а затем драку с полицией / коллаж "Сегодня"

О главных событиях воскресенья, 28 июня, смотрите в новостях "Сегодня":

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