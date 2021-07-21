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Белый дом пригласил Зеленского с визитом: названа дата

21 июля 2021 19:54

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На сайте администрации президента США появилось официальное приглашение

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

На сайте Белого дома появилось официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить США с официальным визитом.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", сказано в приглашении.

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В приглашении сказано, что визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

"Визит подтверит... наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях".

Напомним, что официальное приглашение появилось на фоне информации о подписании США с Германией соглашения по запуску российского газопровода "Северный поток – 2".

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По данным американского издания Politico, Киев попросили воздержаться от критики сделки между американцами и немцами. Визит украинского лидера в США мог стать одним из элементов договоренности между Вашингтоном и Киевом по позиции Банковой в вопросе данного соглашения.

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