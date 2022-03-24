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США примут до 100 тысяч украинцев, бегущих от войны – СМИ

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24 марта, 15:02
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Не все принятые украинцы пройдут через американскую программу беженцев
США будут принимать беженцев из Украины
США будут принимать беженцев из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты планируют принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения.

Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Информация появилась 24 марта, после того как президент США Джо Байден встретился с европейскими лидерами, чтобы скоординировать реакцию западных стран из-за вторжения РФ в Украину.

По словам одного из представителей администрации Байдена, не все принятые украинцы пройдут через американскую программу беженцев, остальные приедут по семейным визам или по другой процедуре.

Отметим, более 3,5 млн человек покинули Украину с тех пор, как Россия вторглась 24 февраля, по данным агентства ООН по делам беженцев, что стало самым быстроразвивающимся кризисом с беженцами в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

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Эвакуация за границу

Из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Австрию курсируют эвакуационные поезда "Укрзализницы". На каждый день есть постоянный график движения, поезда выезжают из Львова, Ужгорода.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит арендовать жилье в разных городах Польши. Писали также цены на квартиры в Чехии.

Читайте также о том, за сколько продают бензин на заправках Словакии, Германии, Чехии и Польши.

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